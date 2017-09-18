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«Зенит» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

18 сентября 2017, понедельник. 18:44 Футбол

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Дриусси, Кокорин.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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