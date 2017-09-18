«Зенит» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Дриусси, Кокорин.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа».