Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме» после матча с «Лионом»

Новичок «ПСЖ» Неймар отписался в социальной сети «Инстаграм» от партнёра по команде — Эдинсона Кавани.
Во время матча 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» бразильский защитник парижан Дани Алвес не откликнулся на просьбу Кавани передать ему мяч для пробития штрафного удара, вместо чего отдал мяч соотечественнику — Неймару.
В этой же встрече на 79-й минуте Неймар хотел пробить пенальти, однако Кавани не позволил ему это сделать. В результате Эдинсон забить с «точки» не смог, но «ПСЖ» всё же обыграл «Лион» со счётом 2:0.
Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару