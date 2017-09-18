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Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме» после матча с «Лионом»

18 сентября 2017, понедельник. 21:34 Футбол

Новичок «ПСЖ» Неймар отписался в социальной сети «Инстаграм» от партнёра по команде — Эдинсона Кавани.

Во время матча 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» бразильский защитник парижан Дани Алвес не откликнулся на просьбу Кавани передать ему мяч для пробития штрафного удара, вместо чего отдал мяч соотечественнику — Неймару.

В этой же встрече на 79-й минуте Неймар хотел пробить пенальти, однако Кавани не позволил ему это сделать. В результате Эдинсон забить с «точки» не смог, но «ПСЖ» всё же обыграл «Лион» со счётом 2:0.

Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лион ПСЖ Неймар Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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