«Зенит» уверенно лидирует по средней посещаемости домашних матчей в РФПЛ

Матчи 10-го тура РФПЛ в общей сложности посетили 101 599 человек. Средняя посещаемость — 12 700. Самая посещаемая игра — «Зенит» — «Уфа» (3:0), на которую пришли 30 158 болельщиков. Наименее посещаемый матч — «Анжи» — «Краснодар» (1:5), собравший 4550 зрителей. По средней посещаемости домашних игр уверенно лидирует «Зенит».
Средняя посещаемость домашних матчей:
1. «Зенит» — 43 535 зрителей;
2. «Спартак» — 30 550;
3. «Ахмат» — 19 564;
4. «Краснодар» — 19 293;
5. ЦСКА — 14 952;
6. «Арсенал» — 11 444;
7. «СКА-Хабаровск» — 11 100;
8. «Ростов» — 10 926;
9. «Рубин» — 10 494;
10. «Динамо» — 9421;
11. «Локомотив» — 8546;
12. «Тосно» — 7791;
13. «Амкар» — 7206;
14. «Уфа» — 7114;
15. «Урал» — 6731;
16. «Анжи» — 5881.
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