Один из лучших белорусских футболистов последних лет, бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о деятельности Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити» и прокомментировал критические высказывания также выступавшего в Англии Андрея Канчельскиса.
«Конечно, Андрей Канчельскис в прошлом был очень хорошим футболистом, но я не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас — правильно. У россиян, как и у белорусов, на уровне ментальности есть такая привычка. Нужно, наоборот, поддерживать своих соотечественников и гордиться ими. Я не одобряю подобные критические высказывания.
«Когда в команде сменяется так много футболистов, это всегда непросто. Я никогда не был тренером, но могу с уверенностью сказать это с позиции игрока. Даже когда из клуба уходит несколько человек, уже очень сложно. А тут что на вход, что на выход — больше десяти футболистов. Безусловно, это стресс, и нужно время, чтобы команда сыгралась и наладила потерянные связи. Тем более Слуцкий никогда не работал за рубежом. Ему нужно собрать команду, на которую он будет рассчитывать и вокруг которой будет строиться вся игра. Это небыстрый процесс», — цитируют Глеба «Известия».