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Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018

19 сентября 2017, вторник. 09:52 Футбол

Стали известны детали контракта Андрея Воронина со сборной Украины, в составе которой бывший футболист будет исполнять роль скаута. Соглашение с федерацией футбола страны рассчитано до конца отборочного цикла ЧМ-2018, который летом пройдёт в России. Об этом рассказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

«Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают.

На какой срок рассчитан договор? Пока до конца отборочного цикла", — цитирует Василькова Football.ua.

Воронин стал скаутом сборной Украины
Источник: Football.ua Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Андрей Воронин ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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