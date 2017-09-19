Россияне не смогут передать билеты четвёртой категории иностранным болельщикам

Иностранные болельщики не смогут получить билеты четвёртой категории (билеты по доступной цене исключительно для жителей России. — Прим. «Чемпионата) во время чемпионата мира 2018 года от российских жителей. Об этом сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.
«Что касается билетов четвёртой категории, то во время всего чемпионата мира граждане России будут иметь доступ к 300 тысячам билетов этой категории. Ещё раз отмечу, что четвёртая категория предоставлена только для российских болельщиков. Такой низкой цены ещё никогда не было на чемпионатах мира. Это сделано специально для граждан России, и ФИФА сделает всё возможное, чтобы ими не спекулировали и иностранные граждане не получили эти билеты.
Если человек не может попасть на матч, то в апреле мы откроем специальную платформу, на которой он сможет выставить свой билет на продажу», — передаёт слова Эллера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.