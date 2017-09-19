В Челябинск привезли кубок мира по футболу

В Челябинск в рамках российского турне прибыл кубок мира по футболу. Главный футбольный мировой трофей будет находиться в Челябинске пять дней, сообщает Znak.com. Прикасаться к кубку, в котором больше шести килограммов золота, никому не разрешат, а вот посмотреть на него и сфотографироваться с ним можно будет в нескольких точках города.
«Очень важно, что кубок мира будет находиться на соревнованиях детских дворовых команд «Метрошка», а также на соревнованиях по футболу среди детей, которые остались без попечения родителей. Ребята смогут посмотреть на трофей, сфотографироваться с ним, для них это будет очень ярким событием», — сказал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.
Финальная часть чемпионата мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
В Челябинск на пять дней привезли кубок мира по футболу