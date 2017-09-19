В чемпионате Аргентины у выбежавшей на поле собаки хотели взять интервью

Матч 3-го тура чемпионата Аргентины между командами «Сан-Лоренсо» и «Арсенал» Саранди был остановлен из-за выбежавшей на поле собаки, которая решила поиграть с мячом. Комментатор встречи продолжал эмоционально комментировать происходившее на поле, а позже журналисты попытались взять у собаки интервью. Успехом их попытка не увенчалась.
Что касается матча, то он завершился победой «Сан-Лоренсо» (1:0). Единственный гол на 75-й минуте забил Маркос Сенеси. Для хозяев это были первые три очка в сезоне. Благодаря победе «Сан-Лоренсо» вышел на 10-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео данного эпизода доступно в «Твиттере».
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