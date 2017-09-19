«Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова

Полузащитник Динияр Билялетдинов, как ранее сообщал «Чемпионат», продолжит карьеру в «Тракае». Об этом говорится на официальном сайте литовского клуба. Российский футболист подписал контракт сроком на три года. Дебютировать за новую команду 32-летний Билялетдинов может уже 19 сентября, в матче против «Лиетавы».
Последней командой Билялетдинова был «Рубин», за который хавбек играл с 2015 по 2017 год. В активе хавбека 21 официальный матч, 2 гола и 3 результативные передачи. На протяжении карьеры 32-летний полузащитник также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо».
Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»