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«Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова

19 сентября 2017, вторник. 14:51 Футбол

Полузащитник Динияр Билялетдинов, как ранее сообщал «Чемпионат», продолжит карьеру в «Тракае». Об этом говорится на официальном сайте литовского клуба. Российский футболист подписал контракт сроком на три года. Дебютировать за новую команду 32-летний Билялетдинов может уже 19 сентября, в матче против «Лиетавы».

Последней командой Билялетдинова был «Рубин», за который хавбек играл с 2015 по 2017 год. В активе хавбека 21 официальный матч, 2 гола и 3 результативные передачи. На протяжении карьеры 32-летний полузащитник также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо».

Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динияр Билялетдинов Трансферы
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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