«Барселона» – «Эйбар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

19 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 5-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эйбаром». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эйбар».
Ранее команды встречались шесть раз. По итогу всех матчей сильнее оказались футболисты «Барселоны».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 21 мая 2017 года и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Барселоны».
После четырёх туров «Барселона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, а «Эйбар» — 11-ю строчку.
Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован