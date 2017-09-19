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Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол

19 сентября 2017, вторник. 17:53 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал назначение Андрея Воронина на должность скаута национальной команды. Шевченко и Воронин в прошлом вместе выступали в нападении сборной Украины.

«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет», — приводит слова Шевченко «Команда №1».

Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Андрей Воронин Андрей Шевченко
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