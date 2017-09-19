ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков

Делегация московского ЦСКА вылетела в Курск, где «армейцы» проведут матч 1/16 Кубка России с местным «Авангардом».
Обращает на себя внимание отсутствие ряда основных игроков — Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова, Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева.
Как сообщает официальный сайт клуба, на игру отправились: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георги Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.
Матч Кубка России «Авангард» — ЦСКА состоится 20 сентября и начнётся в 17:00 по московскому времени.
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