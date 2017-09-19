Конте: Кенеди совершил ошибку в Китае, но он осознал её и готов играть

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ноттингем Форест» (20 сентября) в третьем раунде Кубка английской лиги рассказал, что готов предоставлять шансы в таких играх молодым игрокам клуба. Также итальянский специалист отметил, что полузащитник Роберт Кенеди готов выйти на поле. Бразилец во время предсезонной подготовки «Челси» в Китае оскорбил местных жителей и был вынужден вернуться в Лондон.
«Участвовать в четырёх турнирах нелегко, но завтра у нас есть хорошая возможность предоставить шанс некоторым футболистам, которые не получали много игрового времени. Этот сезон может стать возможностью для всех игроков, чтобы проявить себя на поле. Важнее всего пользоваться шансом, когда ты его получаешь. У нас в составе собрано много молодых игроков. Для них важно получить этот шанс и показать мне, что я могу рассчитывать на них.
Кенеди хорошо знает, что случилось в Китае. Он совершил ошибку, но каждый в жизни может совершить ошибку. Он сосредоточен, очень хорошо работает и осознал свою ошибку. Теперь он готов играть и показывать, что заслуживает места на будущее», — цитирует Конте сайт «Челси».