«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей

Руководство испанской Ла Лиги оштрафовало «Сельту» за низкую посещаемость в двух стартовых домашних матчах сезона-2017/18.
Согласно новым правилам, клубы обязаны как минимум на 70% заполнять сектор, расположенный напротив главной камеры при трансляции игры. «Сельта» не смогла выполнить это требование и понесёт финансовое наказание, информирует MKT Esportivo.
Средняя посещаемость стадиона «Балаидос» в первых двух домашних матчах «Сельты» в этом сезоне составила 17 172 зрителя при вместимости арены в 32 500 болельщиков. В связи с этим «Сельта» на следующую домашнюю игру с «Хетафе» (21 сентября) снизила цены на трибуну напротив камеры до € 40.
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