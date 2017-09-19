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Сельдяков: падение Промеса в штрафной «Тосно» — явная симуляция, он рисовал

19 сентября 2017, вторник. 20:14 Футбол

Главный судья матча 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» (2:2) Владимир Сельдяков прокомментировал свои решения в спорных эпизодах встречи.

«В эпизоде с удалением игрока „Тосно“ мне помог ассистент. Ситуация не предвещала такого продвижения момента. Думал, защитник будет выносить мяч, но он развернулся и покатил его назад. Я понимал, что есть какой-то контакт, но что игрока держали за майку, мне Сергей подсказал. Конечно, это красная карточка. Это лишение явной возможности забить гол. Игрок, как понимаю, почувствовал этот контакт и упал.

Когда Промес упал в чужой штрафной, я находился в хорошей позиции. Для меня это явная симуляция. Простым языком, он рисовал. Контакт был, но игрок упал не от него. Падение Дугалича в штрафной „Спартака“? На мой взгляд, там была обоюдная борьба, и я не увидел нарушения.

Момент со вторым голом „Тосно“ очень скоротечный. Если и был офсайд, то на долю сантиметров, а нас просят давать преимущество атакующей команде. У нас есть руководители, которые отвечают за этот раздел нашего арбитража. Если высчитывать линии, то минимальный офсайд был», — сказал Сельдяков в эфире программы «Свисток».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Тосно Квинси Промес Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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