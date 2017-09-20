Павлюченко: Кокорин чувствует себя лидером «Зенита», и это его раскрепостило

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о причинах преображения игры форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Наверное, команда заиграла в тот футбол, который ему нужен. Мы сейчас видим практически новый „Зенит“, где много молодых игроков. Думаю, Кокорин — лидер „Зенита“, тот, на ком держатся все атакующие действия команды. Может быть, Манчини нашёл правильные слова или правильную тактику, заточил игру команды под Кокорина, благодаря чему Саша раскрывается.
В прошлом сезоне он был в тени, а сейчас стал лидером. Кокорин чувствует себя лидером, и это его раскрепостило. Он показывает то, что и должен был. Дай бог, чтобы и в сборной играл", — заявил футболист московского «Арарата» в интервью программе «Футбол России».
Кокорин: в чём мой секрет? Ни в чём