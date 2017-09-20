Ферман: первый гол «Баварии» выбил «Шальке» из колеи

Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферман поделился мнением о поражении команды из Гельзенкирхена (0:3) в домашнем матче пятого тура Бундеслиги. Несмотря на неудачу, вратарь похвалил своих одноклубников.
«Хотел бы сделать комплимент команде. Мы хорошо боролись, выложились на максимум. Мы были агрессивны в единоборствах. Это у нас получалось очень хорошо.
Первый пропущенный мяч, особенно то, как всё получилось, выбил нас из колеи. Но я не хотел бы концентрироваться на этом моменте, потом у нас ещё были шансы сравнять счёт. Если бы у нас получилось, то игра потекла бы в совершенно другом русле. Обидно, что так вышло», — приводит комментарий голкипера пресс-служба мюнхенского клуба.
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