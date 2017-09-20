Горецка: после своего стопроцентного момента «Шальке» получил спорный пенальти

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.
«Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что когда у нас были шансы, мы принимали у ворот соперника неправильные решения. Если бы мы открыли счёт, то матч стал бы развиваться совершенно по-другому. И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента мы получили спорный пенальти. Мы надеялись добыть дома хороший результат. Мы очень разочарованы», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенцев.
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