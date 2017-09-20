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«Альбасете» добился отмены жёлтой карточки для украинского форварда Зозули

20 сентября 2017, среда. 12:02 Футбол

Комитет арбитров Королевской федерации футбола Испании (RFEF) принял решение об отмене жёлтой карточки нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба

Во втором матче за свою новую команду с «Химнастиком» украинскому футболисту удалось отметиться голом. Кроме того, Зозуля во время игры получил жёлтую карточку за симуляцию, однако клуб добился отмены данного решения судьи.

После пяти туров «Альбасете» набрал одно очко и занимает последнее, 22-е место в турнирной таблице Сегунды.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Альбасете Роман Зозуля
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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