Моуринью: никогда не видел, чтобы Матич и Феллайни играли так хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, отвечая на вопрос, почему не играет полузащитник Майкл Кэррик, отметил, что выступающие в центре поля Неманья Матич и Маруан Феллайни попросту находятся в лучшей форме.
«Мы продлили контракт с Кэрриком, потому что он важный игрок. Просто на сегодняшний день Матич и Феллайни находятся в лучшей форме. Я никогда не видел, чтобы они так хорошо играли.
Кэррик находится в команде и ему, как и Эррере, нужно набраться терпения, их время придёт. Они остаются важными игроками. Мы не можем полагаться лишь на 11 футболистов», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
В пяти матчах текущего сезона АПЛ Майк Кэррик дважды оказывался в запасе.
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