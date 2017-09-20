Сорокин: приятно, что меня почти единогласно избрали в совет ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, официально избранный членом европейского совета ФИФА, прокомментировал своё назначение.
«Только что закончился конгресс ФИФА. Мне очень приятно, что меня избрали почти единогласно. Даже не понадобилось специальное голосование. Пока ни о чём не говорили. Сегодня предстоит исполком УЕФА, в котором я уже приму участие.
Очень важно, что Россия сохранит место в совете ФИФА. На протяжении многих десятилетий мы не теряли это место. Россия заслуживает быть в управлении мировым футболом, особенно учитывая приближающийся чемпионат мира и другие наши заслуги в футболе.
Что касается специального ритуала при вступлении в совет ФИФА, то его нет. Пока я вижу только участие в заседании, которое начнётся через пару часов. С мячом ко мне никто не подходил, чеканить не просили, но если подойдут, то я готов. Праздновать будем, когда осознаем весь груз возложенной ответственности», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.