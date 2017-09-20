КДК оштрафовал «Спартак» на 179 тыс. рублей по итогам матча с «Тосно»

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 179 тыс. рублей по итогам матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). Об этом после очередного заседания КДК рассказал глава комиссии Артур Григорьянц.
«По матчу «Тосно» — «Спартак»: болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики «Спартака» также скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 79 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.
По матчу «Арсенал» — «Динамо»: болельщики «Динамо» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» — «Уфа»: болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.