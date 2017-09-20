В Германии утверждают, что Левандовски учит испанский для перехода в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски посещает классы испанского языка для того, чтобы осуществить свою мечту о переходе в мадридский «Реал», сообщает Sport Bild.
По информации издания, 29-летний польский форвард не хочет повторить ошибку из своего прошлого, когда он остался в дортмундской «Боруссии» на сезон больше, чем этого хотел.
Левандовски перешёл в «Баварию» из «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне Роберт провёл семь матчей за мюнхенцев в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, записав на свой счёт девять голов.
Левандовски высказался неоднозначно о своём будущем в «Баварии»