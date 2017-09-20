«Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Кубанью»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с клубом «Кубань». Игра состоится в Краснодаре на стадионе «Кубань».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Джано, Самедов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Щербаков, Кутепов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Попов, Сакала, Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России «Кубань» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.