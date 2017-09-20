«Оренбург» — «Рубин» — 0:2. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

Сегодня проходят матчи 1/16 финала Кубка России. В Оренбурге одноимённая команда дома встречалась с казанским «Рубином» и уступила клубу из РФПЛ со счётом 0:2.
Первый мяч забил в первом тайме Егор Сорокин, а окончательный счёт на 90-й минуте установил Максим Лестьенн.
В следующей стадии турнира казанская команда встретится с «Авангардом» (Курск), который сегодня в дополнительное время одолел ЦСКА со счетом 1:0.
Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Оренбург» — «Рубин» доступен на «Чемпионате».