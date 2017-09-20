Промес получил травму бедра в матче «Спартака» с «Кубанью»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму бедра в матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голландский полузащитник, ставший автором дубля, был заменён во втором тайме.
«Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес в кубковом матче с «Кубанью» почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.
Завтра голландец пройдёт обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз», — информирует сайт «Спартака».
Каррера: конечно в «Спартаке» ставят цель победить в Кубке России!