«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бёртон Альбион», «Ман Сити» одолел «Вест Бромвич»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бертон Альбион» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1.
У хозяев дубль оформил Маркус Рашфорд, по разу отличились Джесси Лингард и Антони Марсьяль, у гостей — Ллойд Дайер.
В другом матче третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» вырвал победу у «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги.
«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги