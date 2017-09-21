И. Попов: мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности после титула нет

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.
Собрание после матча с «Тосно» — это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и всё будет хорошо. Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.
Кубковые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-Лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмёт Кубок. Кубок России – это не второстепенный турнир. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.
Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона? Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет», — цитирует Попова Rusfootball.