Орлов: хорошо, что «Зенит» подхватил историю с бакланами и над ней смеются

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что талисманом стадиона «Санкт-Петербург» будет баклан.
«Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге всё так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!» — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Баклан будет маскотом стадиона «Санкт-Петербург»