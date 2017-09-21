Зидан: мяч просто не хотел залетать в ворота «Бетиса»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в пятом туре чемпионата Испании. В трёх домашних матчах нынешнего сезона «Реал» забил лишь три гола и набрал два очка.
«Это футбол. Мяч просто не хотел залетать в ворота „Бетиса“, такое случается. Мы провели не самый хороший, но и не самый плохой матч. Мне нравится слово „спокойствие.“ Мы будем сохранять спокойствие.
Мы провели три домашних матча в нынешнем чемпионате, и все они завершились для нас не слишком удачно. Не думали, что так произойдёт, но уже ничего не сможем с этим поделать. Что мы можем сделать в предстоящих матчах, так это показать наш максимум. В следующей домашней встрече сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Зидана Marca.
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