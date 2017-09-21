Конте: молодые футболисты «Челси» оправдали доверие

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (5:1) в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Итальянец остался доволен выступлением своих футболистов, особо отметив действия молодых игроков.
«Мы должны быть довольны результатами сегодняшнего вечера. Мы одержали уверенную победу и теперь сыграем в следующем матче Кубка лиги. Сегодня я дал шанс проявить себя некоторым игрокам, и они оправдали доверие. Кроме того, в этом матче смогли принять участие футболисты из нашей академии, что очень хорошо для клуба.
Мусонда сыграл хорошо. Он много работает, в том числе над своей физической формой, поскольку в АПЛ к этому аспекту подготовки футболиста предъявляются особые требования. Он очень одарённый игрок и должен продолжать развиваться в этом направлении. Он должен быть готов помочь команде, когда это потребуется. Кенеди провёл хороший матч, оправдав мои ожидания. Естественно, некоторым футболистам выпадает меньше игрового времени, поэтому важно продолжать работать и использовать подобные возможности в полной мере. Надеюсь, сегодня они получили дополнительный заряд уверенности и продолжат работать в том же духе», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».