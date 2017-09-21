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Бубнов: игроки ближайшего резерва ЦСКА будто отбывали повинность в Курске

21 сентября 2017, четверг. 08:12 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от курского «Авангарда» (0:1 ДВ) в 1/16 финала Кубка России.

«ЦСКА играл ротированным составом, не дублем в чистом виде и не «молодёжкой», всего несколько игроков, вышедших в старте, не появлялись на поле по ходу матчей Премьер-Лиги. Если предположить, что Виктор Гончаренко решил намеренно расстаться с Кубком России, сконцентрироваться на чемпионате и еврокубках, то в таком случае белорусский специалист отправил бы в Курск стопроцентный дубль. А с точки зрения распределения нагрузок он всё делал верно, выпустив смешанный состав, предоставив отдых лидерам.

Потому произошедшее в Курске удивительно. Игроки ближайшего резерва не то что не старались доказать тренеру свою состоятельность, но будто отбывали повинность. Да, качество поля оставляло желать много лучшего, но оно одинаково для обоих соперников, желания же играть у ЦСКА не было. Как можно не создать ни одного момента в противостоянии с середняком ФНЛ? «Армейцы» играли настолько плохо, что позволили «Авангарду» в концовке поддушить себя, а в дополнительное время – вовсе забить победный мяч. Сказать по этому матчу больше особо нечего. А вот Гончаренко предстоит серьёзный разговор с игроками», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Авангард» — ЦСКА — 1:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Авангард Курск Александр Бубнов
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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