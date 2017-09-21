175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Орлов: петербургское «Динамо» может наказать «Зенит» за любое пижонство

21 сентября 2017, четверг. 09:30 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между петербургскими «Динамо» и «Зенитом». Встреча состоится 21 сентября и начнётся в 20:00 мск.

«Дружеским матч не получился. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать «Зенит» за любое пижонство. «Динамо» идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую — такие как «Тосно», «Арсенал» или «СКА-Хабаровск», — всегда сражаются до конца. Думаю, «Динамо Спб» окажется крепким орешком и даст бой. В 2010 году на поле было полное превосходство «Зенита». Трудно предсказать, как будет сейчас», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Орлов: хорошо, что «Зенит» подхватил историю с бакланами и над ней смеются
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб ФК Зенит Геннадий Орлов
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
09:30 Орлов: петербургское «Динамо» может наказать «Зенит» за любое пижонство
09:27 УЕФА окончательно утвердил формат Лиги наций
08:50 Моуринью: возможно, английский футбол станет лучше без Кубка английской лиги
08:47 Ракитич: если тебе не нравится игра «Барселоны», значит, не нравится и футбол
08:21 Симеоне: Гризманн в матче с «Атлетиком» показал свою лучшую игру в этом сезоне
08:12 Бубнов: игроки ближайшего резерва ЦСКА будто отбывали повинность в Курске
08:11 «Бавария» нацелилась на полузащитника «Лацио» Милинкович-Савича
08:10 Матьё: думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за того, что был в тени Месси
08:09 Наставник сборной Аргентины Сампаоли встретился с Месси и Маскерано
07:51 Венгер: удивлён уровнем игры, который продемонстрировал «Донкастер»
07:17 Наставник «Вольфсбурга» верит в успешный результат в матче с «Баварией»
07:10 Конте: молодые футболисты «Челси» оправдали доверие
07:00 Усман Дембеле обещает вернуться в строй через два месяца
06:48 Фогтс раскритиковал немецкие команды и УЕФА из-за Лиги Европы
06:42 Зидан опроверг предположение о сложном психологическом состоянии Роналду
06:28 «Барселона» нацелилась на Горецку
06:26 Облак: пенальти — это всегда лотерея
06:26 Сетьен: победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» очень престижна
06:11 Гол Барриоса вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес
05:39 «Севилья» — «Лас-Пальмас» — 1:0. Видеообзор матча
05:15 Калитвинцев: за преимущество победы не дают
04:55 Наставника женской сборной Англии уволили после разгромной победы над Россией
04:41 «Реал» — «Бетис» — 0:1. Видеообзор матча
04:36 Панченко: верю, что «Динамо» сплотится, и всё будет нормально
04:13 «Кубань» — «Спартак» — 0:2. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
04:09 «Спартак-Нальчик» — «Динамо» — 0:0 (4:2 пен). Видеообзор матча Кубка России
04:05 В результате землетрясения в Мексике погиб 8-летний футболист «Америки»
03:46 Касемиро — о поражении «Реала» от «Бетиса»: футбол иногда несправедлив
03:24 Форлан: Неймар не повёл бы себя с Месси так, как с Кавани
03:13 Инфантино призвал к глобальной реформе рынка трансферов
02:52 Зидан: мяч просто не хотел залетать в ворота «Бетиса»
02:39 «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
02:36 Серхио Рамос: хреновое начало сезона, но нужно двигаться дальше
02:21 Иско: «Реал» незаслуженно пропустил от «Бетиса» на последних минутах
02:11 Н. Клаф: и для Моуринью, и для моего отца существует либо белое, либо чёрное
01:55 В. Быстров: мой дебют оценят тренеры «Тосно»
01:47 «Бенфика» не смогла обыграть «Брагу» в Кубке лиги
01:45 Парфёнов: хорошо, что игроки «Тосно» дотерпели и прошли «Тюмень»
01:39 Маминов: «Тюмень» в матче с «Тосно» на ничью точно наиграла
01:33 Биджиев: «Авангард» порадовал болельщиков как игрой, так и победой над ЦСКА
00:57 Результативная серия «Реала» прервалась на 74-м матче
00:55 «Реал» проиграл «Бетису», отставание от «Барселоны» — семь очков
00:49 Гогниев: «Спартак» показал свой уровень в матче с «Кубанью»
00:49 Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»
00:45 Орлов: хорошо, что «Зенит» подхватил историю с бакланами и над ней смеются
Все новости RSS
Партнерский контент