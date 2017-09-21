Орлов: петербургское «Динамо» может наказать «Зенит» за любое пижонство

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между петербургскими «Динамо» и «Зенитом». Встреча состоится 21 сентября и начнётся в 20:00 мск.
«Дружеским матч не получился. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать «Зенит» за любое пижонство. «Динамо» идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую — такие как «Тосно», «Арсенал» или «СКА-Хабаровск», — всегда сражаются до конца. Думаю, «Динамо Спб» окажется крепким орешком и даст бой. В 2010 году на поле было полное превосходство «Зенита». Трудно предсказать, как будет сейчас», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.