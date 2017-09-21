Полузащитник «Авангарда» Альшин: прошли хорошую команду, ЦСКА есть ЦСКА

Полузащитник курского «Авангарда» Ильнур Альшин поделился впечатлениями от победы своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами. Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное — мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!» — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России