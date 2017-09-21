Защитник «Атлетика» Альварес, победивший рак, готов приступить к тренировкам

Защитник «Атлетика» из Бильбао Eрай Альварес в скором времени приступит к тренировкам. Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба.
В декабре у футболиста была диагностировала опухоль в паху, после чего игрок подвергся операции. Через два месяца Альварес вернулся на поле, но в июне врачи обнаружили аномалию во время одного из тестов.
Из-за этого Ерай Альварес не смог помочь сборной Испании на молодёжном чемпионате Европы, а также был вынужден пропустить начало предсезонной подготовки.
«Фаза лечения, которая была запланирована в июне, закончилась. В ближайшие дни Альварес начнёт активную работу для включения в команду», — говорится в сообщении.
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