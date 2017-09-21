Колосков: Лига наций – это возможность заработать национальным сборным и клубам

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об идее создания Лиги наций. Этот турнир призван заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами. Участие в турнире примут все 55 европейских сборных.
«Создание Лиги наций – хорошая идея. Она укладывается в рамки стратегии, которая была разработана несколько лет назад. Смысл в том, чтобы усилить контроль за проведением матчей как среди клубов, так и среди национальных команд. Во-вторых, Лига наций — это отличная возможность заработать всем клубам и сборным. В-третьих, это обеспечит понятный и разумный календарь. Идёт определённая реформация Лиги чемпионов и Лиги Европы, ну а теперь появилась Лига наций.
Сейчас Российская Федерация перед чемпионатом мира 2018 года никак не может подобрать себе спарринг-партнёров. Но при Лиге наций такого уже не будет. Всё чётко спланируют, будет ясно, кто и с кем играет. В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно значительная. В любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.