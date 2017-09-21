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УЕФА окончательно утвердил формат Лиги наций

21 сентября 2017, четверг. 09:27 Футбол

УЕФА утвердил окончательную версию регламента Лиги наций. Этот турнир заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами. Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределят по четырём лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации чемпионата мира — 2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D. Лиги A и B состоят из четырёх групп по 3 команды. В лиге C будет одна группа с 3 командами и три группы по 4 команды. Лига D состоит из четырех групп по 4 команды. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведёт 4–6 игр в зависимости от размера группы).

Победители четырёх групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдёт в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников. Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своём дивизионе. Жеребьёвка группового этапа Лиги наций пройдёт 24 января 2018 года.

Лига наций: сборная России — предварительно в одном дивизионе с Украиной
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Лига Наций
Новости. Футбол
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