Алиханов: чтобы окупить стадион в Калининграде, там должна играть команда РФПЛ

Чтобы окупить строящийся в Калининграде к чемпионату мира 2018 года стадион, на нём в будущем должна играть команда российской Премьер-Лиги. Об этом в интервью Rambler News Service рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Конечно, чтобы стадион приблизился к самоокупаемости, на нём должна выступать команда уровня РФПЛ. Понятно, что задача выхода «Балтики» в РФПЛ достаточно тяжёлая, но мы её ставим. Если не в этом сезоне, то в следующем. Мы над этим работаем», — рассказал Алиханов.
Ожидается, что арена будет сдана в конце 2017 года. Стоимость строительства стадиона составляет 17,8 млрд рублей. В 14 матчах текущего сезона ФНЛ «Балтика» набрала 24 очка и занимает 7-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».
Джалилов: «Балтика» — самый популярный клуб в Таджикистане из российских команд