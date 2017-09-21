Бывший наставник «Пескары» Оддо может возглавить «Дженоа»

Руководство «Дженоа» рассматривает Массимо Оддо на пост главного тренера генуэзского клуба. Об этом сообщает Calciomercato.com.
41-летний специалист, который в феврале этого года был уволен из «Пескары», может возглавить «Дженоа» в случае очередной неудачи команды в чемпионате Италии. Под руководством главного тренера Ивана Юрича «грифоны» набрали всего два очка и находятся в шаге от зоны вылета.
Согласно информации источника, если 30 сентября «Дженоа» не обыграет на своём поле «Болонью», то Юрич будет отправлен в отставку. Отметим, что 24 сентября «Дженоа» в Милане сыграет с «Интером».
Оддо: приношу извинения болельщикам «Пескары»