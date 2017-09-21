«Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков

ФИФА проводит расследование по поводу возможных нарушений правил, которые регулируют трансферы юных футболистов, не только в отношении «Челси». Как сообщает BBC, ФИФА расследует в настоящее время такую же ситуацию в отношении «Манчестер Сити».
В мае английская Премьер-лига уже наказала «горожан» за данное нарушение, и тогда клуб был оштрафован на € 338 тыс., а также получил запрет на заключение контрактов с футболистами из академий.
В «Челси» отрицают любые нарушения и уверены, что проверка не найдёт отклонений от правил.
«Челси» подозревают в нарушении правил по трансферам юных футболистов