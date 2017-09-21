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Лебедев: «Локомотиву» нужно защитить свой титул обладателя Кубка России

21 сентября 2017, четверг. 16:00 Футбол

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив», который сегодня состоится в Самаре.

«Как болельщик «Локомотива», жду от команды только победы как в предстоящей игре с «Крыльями», так и во всём турнире. «Локо» должен защитить титул обладателя Кубка России. А Юрию Сёмину нужно в очередной раз доказать, что он не зря возглавляет команду. А команде нужно реабилитироваться после позорного проигрыша «Амкару». Поэтому уверен, что «Локо» сыграет основным составом. Уверен, что до полуфинала «Локомотив» точно дойдёт, а там уже будет видно.

«Крылья Советов» — непростой соперник, лидер первого дивизиона. Юрий Сёмин не зря сказал, что нам достался самый сложный клуб в ФНЛ, соглашусь с ним. «Крылья» давно играют в Премьер-Лиге, да и родные стены обязательно помогут. Все знают, что в Самаре люди любят футбол и ходят на стадион. Но это лишний повод «Локомотиву» доказать свою состоятельность», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Лебедев: Кубку России нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Локомотив Игорь Лебедев
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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