Лебедев: «Локомотиву» нужно защитить свой титул обладателя Кубка России

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив», который сегодня состоится в Самаре.
«Как болельщик «Локомотива», жду от команды только победы как в предстоящей игре с «Крыльями», так и во всём турнире. «Локо» должен защитить титул обладателя Кубка России. А Юрию Сёмину нужно в очередной раз доказать, что он не зря возглавляет команду. А команде нужно реабилитироваться после позорного проигрыша «Амкару». Поэтому уверен, что «Локо» сыграет основным составом. Уверен, что до полуфинала «Локомотив» точно дойдёт, а там уже будет видно.
«Крылья Советов» — непростой соперник, лидер первого дивизиона. Юрий Сёмин не зря сказал, что нам достался самый сложный клуб в ФНЛ, соглашусь с ним. «Крылья» давно играют в Премьер-Лиге, да и родные стены обязательно помогут. Все знают, что в Самаре люди любят футбол и ходят на стадион. Но это лишний повод «Локомотиву» доказать свою состоятельность», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.