Лебедев: Кубку России нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев считает, что в Кубке России нужно вернуться к двухматчевым противостояниям. По текущей системе команда, которая выходит в следующий раунд, определяется по результатам одной игры.
«Последние несколько лет меня не покидает мысль, что интерес к Кубку России очень сильно упал. Команды, которые в чемпионате претендуют на самые высокие места, стараются выбыть как можно раньше. Победа даёт возможность участия в Лиге Европы, но наши топ-клубам это не надо, они борются за Лигу чемпионов. Вот и получается, что ведущие команды страны привозят вторые составы и относятся к матчам Кубка России как очередной тренировке.
Чтобы вернуть интерес команд и зрителей, нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше. Один матч окончательно убил интригу и интерес. К примеру, вчерашняя игра «Авангарда» и ЦСКА – это случайность. Один матч – это всегда случай. Когда команды встречаются два раза, то это целое противостояние. Тогда зрительский интерес точно увеличиться. Уверен, что на кубковые матчи московских клубов в Москве будут собираться стадионы, и сами команды не захотят в них отбывать номер. Если бы у ЦСКА была ответная игра, то при своих зрителях подопечные Гончаренко крупно бы обыграли «Авангард» и выставили основной состав. Да и финал Кубка России будет интереснее, если в нём будут играть «Зенит», «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.