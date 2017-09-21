Лепёхин: уверен, «Динамо СПБ» даст бой «Зениту», они мотивированы лучше

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России, в котором встретятся две петербургские команды — «Зенит» и «Динамо».
«Футбольная общественность должна радоваться, что в Санкт-Петербурге пройдёт дерби двух команд из одного города. Для кого-то это просто матч команд ФНЛ и Премьер-Лиги, а для кого-то значимое событие, которое войдёт в историю. В будущем можно будет создать такое же масштабное противостояние, как, например, в Манчестере или в Милане. Для этого нужно как минимум иметь равные финансовые возможности. Но пока такими средствами «Динамо» не обладает, значит, и говорить пока об этом рано.
Уверен, что динамовцы сегодня дадут бой подопечным Роберто Манчини. Во всяком случае команда мотивирована лучше противника. Но не стоит забывать, что «Зенит», даже играя не стартовым составом, всё равно превосходит своих земляков классе. Мой прогноз — 2:0 в пользу «Зенита», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо СПБ» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск.