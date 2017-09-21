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Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь

21 сентября 2017, четверг. 21:49 Футбол

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (1:2), а также оскорбления фанатов хабаровской команды в свой адрес. В 2011—2012 и 2015—2016 годах Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровск».

«В первом тайме было преимущество у СКА. Те коррективы, которые внесли во втором тайме, позволили нам открыть счёт так, как и планировали. Уровень соперника не позволил сыграть нам в свою силу. Пожалуй, это самое важное. Они победили заслуженно. Хотя при счёте 1:0 мы могли увеличить разрыв, но преимущество у СКА было более объективным.

Почему болельщики так отнеслись ко мне? Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдёт время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер — Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченная свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион.

Что касается замены Тобоева, то я не угадал со стартовым составом. У игрока небольшой опыт игры в стартовом составе. Поддержать его? Он подвёл нас, не настроился на матч. Не показал 50 процентов своих возможностей.

Почему заменил Павлюченко? Лидеры команды не довольны своей игрой. Футболисты берут ответственность на себя. Я лидеров не меняю. Судя по тому, как выступили мы сегодня, нужно было менять нас всех. И лидеров, и меня. Главное, я увидел, как мы выглядим на фоне команд РФПЛ.

Что с Маратом Измайловым? Он до сих пор не восстановился после травмы. Работает в общей группе, но не готов играть. Трудно сказать, когда он будет готов. Возможно, через неделю», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Арарат Москва Александр Григорян Марат Измайлов Роман Павлюченко Болельщики — Футбол Травмы — футбол
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