«Рома» на две недели лишилась Шика из-за травмы

Нападающий «Ромы» Патрик Шик пропустит ближайшие две недели в связи с мышечной травмой.
Чешский форвард, который перешёл в «Рому» из «Сампдории» в летнее трансферное окно, дебютировал за римский клуб в матче 4-го тура итальянской Серии A c «Вероной» (3:0), а затем получил повреждение.
У 21-летнего футболиста мышечная травма левого подколенного сухожилия, срок восстановления составит 15 дней.
Таким образом, Шик будет вынужден пропустить матчи с «Удинезе» (23 сентября), «Карабахом» (27 сентября) и «Миланом» (1 октября).
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