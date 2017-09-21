«Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» потерпел поражение со счётом 2:3.
«Зенит» уже на 10-й минуте остался вдесятером — прямую красную карточку получил Миха Мевля. Численным преимуществом представитель ФНЛ сумел воспользоваться на 37-й минуте, когда отличился Артём Кулишев. А в конце первого тайма Максим Барсов сделал счёт 2:0. Лидер РФПЛ во втором тайме сумел сравнять счёт — на 61-й минуте забил Леандро Паредес, и буквально сразу же Дмитрий Полоз сделал счёт равным.
В оставшееся время голов забито не было, и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. На 112-й минуте номинальные хозяева получили право на пенальти — в своей штрафной правила нарушил Кирилл Капленко. С 11-метровой отметки точно пробил Артём Кулишев, ставший автором победного мяча. В 1/8 финала Кубка России соперником «Динамо СПБ» станет «СКА-Хабаровск».
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.