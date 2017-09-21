Точилин: город и футбол выиграют от возрождения понятия «петербургское дерби»

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин после победы над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России выразил мнение, что город и футбол только выиграют от возрождения «петербургского дерби».
«У нас неизбалованная команда, потому согласились играть на этом стадионе, чтобы Петербург получил праздник футбола. Хоть сейчас и есть вопросы по поводу того, возрождается «Динамо» или нет, я думаю, что игра показывает: город и футбол выиграют от возрождения понятия «петербургское дерби», — сказал Точилин на послематчевой пресс-конференции.
«Динамо» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ и ведёт борьбу за выход в РФПЛ.
Точилин: не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини