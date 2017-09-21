Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» (2:3 ДВ).
«Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм. Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко — молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».
Поле довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать. Как игралось с открытой крышей? Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо — не так, как хотелось. И мы очень расстроены», — передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.