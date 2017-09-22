Наставник «Факела» извинился перед своими болельщиками за разгром от «Амкара»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал домашнее поражение от «Амкара» (0:4) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Хотелось бы поздравить «Амкар» с победой и выходом в следующий этап турнира. К сожалению, счёт на табло, на мой взгляд, не совсем соответствует содержанию игры. Ребята старались. Но нужно объективно смотреть на вещи. Команда РФПЛ – это команда РФПЛ. Выше класс, исполнительское мастерство, организация во всех отношениях. Плюс мы наделали много ошибок, пропустив три мяча практически со стандартных положений. У нас многие ребята не имеют необходимого опыта. Многие не смогли психологически настроить себя на эту игру. Хотели, стремились, но есть объективные показатели – уровень мастерства, который намного выше у «Амкара».
Откровенно говоря, даже в голове не держали, что вылет из Кубка России может пойти нам на пользу. Я настраивал ребят, и они хотел сыграть лучше. Да, если бы вышли в следующий этап турнира, наш сложный календарь уплотнился бы ещё больше, однако сегодня хотели порадовать своих болельщиков. Так получилось, за что приношу свои извинения нашим болельщикам», — сказал Гусев на послематчевой пресс-конференции.