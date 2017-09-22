Наставник «Бетиса»: у Зидана не нашлось времени пожать мне руку

Главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен отметил, что наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не поздравил его с победой после матча 5-го тура чемпионата Испании между этими командами. Играя на выезде, андалусская команда добилась победы со счётом 1:0.
«Зидан был очень расстроен, и у него не нашлось времени пожать мне руку. Очевидно, что в тот момент Зидану было не до шуток. Я отлично понимаю его. Однако не стоит драматизировать ситуацию, впереди очень много матчей. То же самое может произойти и с «Барселоной». К подобного рода ситуациям необходимо относиться хладнокровно», — приводит слова Сетьена Marca.
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